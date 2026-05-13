Новый этап реконструкции аэропорта Мурманска может стартовать в 2027 году

Власти Мурманской области и холдинг «Новапорт» обсудили продолжение модернизации аэропорта Мурманска. После ввода в эксплуатацию нового терминала регион приступает к подготовке второго этапа реконструкции.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Андрей Чибис отметил, что открытый в прошлом году терминал стал лишь первой частью масштабного обновления аэропортового комплекса. По словам генерального директора «Новапорта» Евгения Янкилевича, растущий пассажиропоток требует создания полноценного современного аэропорта.

Для корректировки проектной документации холдинг уже направил более 100 млн рублей на дополнительные работы.

Согласно предварительным планам, активная фаза строительства второй очереди терминала начнется в начале 2027 года. Завершить создание нового аэропортового комплекса, включая телетрапы и современную пассажирскую инфраструктуру, рассчитывают к 2029 году.

Одной из главных задач проекта власти называют синхронизацию строительства терминала с реконструкцией перрона. Реализацию работ усложняют климатические условия Крайнего Севера, скальные грунты и необходимость применения сложных инженерных решений.

В правительстве региона также сообщили о намерении продолжить поддержку аэропорта и программ субсидирования авиаперевозок.

Матвей Николаев