Рейс в Египет не может вылететь из Волгограда больше 6 часов

В аэропорту Волгограда больше чем на 6 часов задерживается вылет в Шарм-эль-Шейх. Борт должен был покинуть гавань в 4:05 утра. По данным V1.RU, самолет летит из Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вылет в Шарм-эль-Шейх из Волгограда задерживается на 6 часов

Фото: Нина Шевченко Вылет в Шарм-эль-Шейх из Волгограда задерживается на 6 часов

Фото: Нина Шевченко

Пассажиры рейса компании Air Cairo до сих пор находятся в аэропорту. По словам туристов, регистрацию постоянно переносили. Представители авиакомпании на вопросы не отвечали и информацию не предоставляли. Питание и воду ожидающим предоставили только после жалоб и звонков.

«Позже мы узнали, что борт находится в Самаре, не может оттуда вылететь, во сколько улетим мы и улетим ли вообще — неизвестно», — рассказали пассажиры. В данный момент на онлайн-табло напротив рейса SM 918 стоит статус «задерживается».

По данным МЧС России, 13 мая в 1:09 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, позже был введен план «Ковер». В 7:17 угрозу сняли, в 8:37 утра в аэропорту Волгограда ограничения были отменены.

Марина Окорокова