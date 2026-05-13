«Туристические объекты и маршруты остались целы»
Руководитель турагентства Нариман Рамазанов — о влиянии паводков на туризм в Дагестане
По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), после весенних паводков в Республике Дагестан объем бронирований гостиниц и отелей упал на 40%. Региональные власти считают, что в летнем сезоне туристический спрос восстановится. Руководитель турагентства Dagtravel Нариман Рамазанов отмечает, что негативная информационная волна оказалась сильнее самого паводка, необходима комплексная работа для восстановления спроса.
Фото: предоставлено экспертом
«Апрель и май для нас провальные. На майские праздники загрузка отелей не доходила и до половины, что было очень нетипично. В обычные годы к маю свободных номеров на побережье и в горных гостиницах практически не оставалось — бронировали за месяц-полтора. Сейчас люди планируют поездки ближе к самому выезду, на июль и август.
На лето ситуация понемногу выправляется. Но поводов для большого оптимизма пока нет, чувствуется спад относительно прошлого сезона. Бронирования на июль и август идут, но не теми темпами, к которым мы привыкли в 2025 году.
По данным Минтуризма Дагестана, в прошлом году республику посетило около 2 млн человек против 1,85 млн в 2024-м. Цифра, считаем, занижена. Значительная часть туристов едет самостоятельно, на автомобилях, останавливается в частном секторе и в официальную статистику не попадает. Реальный поток, по нашим оценкам, заметно выше.
Основной турпоток формируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область. На столицы приходится больше половины бронирований, помогает плотная сетка прямых рейсов в Махачкалу. Растет интерес туристов с Урала и Поволжья. Все более заметный вклад вносят иностранцы, но сейчас и этот поток временно просел из-за обострения на Ближнем Востоке и отмены прямых рейсов из Дубая. Но авиасообщение постепенно восстанавливается.
Стихия ударила сильно, но локально. Туристические объекты и маршруты остались целы. Аэропорт Уйташ, федеральная трасса "Кавказ", гостиницы побережья работали с самого начала сезона. Сулакский каньон, Дербентская крепость, Гамсутль, Гуниб, Чох принимают гостей. Там, где паводок размыл дороги, движение восстановили за один-два дня. Пострадали жилые и сельскохозяйственные районы, а не туристические зоны. Побережье Каспия (Дербент, Махачкала, Избербаш) и горный кластер удар стихии обошел стороной. Но информационная волна оказалась сильнее самого паводка.
Главная проблема сейчас — не дороги и не отели, а картинка. Кадры с потопом всплывают, когда турист ищет билеты или просто читает про Дагестан. Человек видит ленту полуторамесячной давности и пугается.
К проблемам со спросом добавляется и кадровая ситуация. В начале мая в республике сменилось руководство: назначен новый врио главы, правительство отправлено в отставку, идет формирование нового кабмина. Приоритеты сейчас понятные — ликвидация последствий паводка, компенсации, восстановление водоснабжения, электричества. На системную работу с туристическим имиджем ресурса пока не остается. Поэтому отрасль тянет повестку сама. Сарафанное радио, сторис от приехавших туристов, видео туроператоров и гостиниц — все это понемногу меняет настроение. Но точечных усилий мало. Нужна комплексная информационная работа: инфотуры для журналистов, работа с блогерами и лидерами мнений. Когда новый кабмин сформируется, рассчитываем на полноценную кампанию по продвижению региона».