По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), после весенних паводков в Республике Дагестан объем бронирований гостиниц и отелей упал на 40%. Региональные власти считают, что в летнем сезоне туристический спрос восстановится. Руководитель турагентства Dagtravel Нариман Рамазанов отмечает, что негативная информационная волна оказалась сильнее самого паводка, необходима комплексная работа для восстановления спроса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено экспертом Фото: предоставлено экспертом

«Апрель и май для нас провальные. На майские праздники загрузка отелей не доходила и до половины, что было очень нетипично. В обычные годы к маю свободных номеров на побережье и в горных гостиницах практически не оставалось — бронировали за месяц-полтора. Сейчас люди планируют поездки ближе к самому выезду, на июль и август.

На лето ситуация понемногу выправляется. Но поводов для большого оптимизма пока нет, чувствуется спад относительно прошлого сезона. Бронирования на июль и август идут, но не теми темпами, к которым мы привыкли в 2025 году.

По данным Минтуризма Дагестана, в прошлом году республику посетило около 2 млн человек против 1,85 млн в 2024-м. Цифра, считаем, занижена. Значительная часть туристов едет самостоятельно, на автомобилях, останавливается в частном секторе и в официальную статистику не попадает. Реальный поток, по нашим оценкам, заметно выше.



Основной турпоток формируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская область. На столицы приходится больше половины бронирований, помогает плотная сетка прямых рейсов в Махачкалу. Растет интерес туристов с Урала и Поволжья. Все более заметный вклад вносят иностранцы, но сейчас и этот поток временно просел из-за обострения на Ближнем Востоке и отмены прямых рейсов из Дубая. Но авиасообщение постепенно восстанавливается.

Стихия ударила сильно, но локально. Туристические объекты и маршруты остались целы. Аэропорт Уйташ, федеральная трасса "Кавказ", гостиницы побережья работали с самого начала сезона. Сулакский каньон, Дербентская крепость, Гамсутль, Гуниб, Чох принимают гостей. Там, где паводок размыл дороги, движение восстановили за один-два дня. Пострадали жилые и сельскохозяйственные районы, а не туристические зоны. Побережье Каспия (Дербент, Махачкала, Избербаш) и горный кластер удар стихии обошел стороной. Но информационная волна оказалась сильнее самого паводка.

Главная проблема сейчас — не дороги и не отели, а картинка. Кадры с потопом всплывают, когда турист ищет билеты или просто читает про Дагестан. Человек видит ленту полуторамесячной давности и пугается.



К проблемам со спросом добавляется и кадровая ситуация. В начале мая в республике сменилось руководство: назначен новый врио главы, правительство отправлено в отставку, идет формирование нового кабмина. Приоритеты сейчас понятные — ликвидация последствий паводка, компенсации, восстановление водоснабжения, электричества. На системную работу с туристическим имиджем ресурса пока не остается. Поэтому отрасль тянет повестку сама. Сарафанное радио, сторис от приехавших туристов, видео туроператоров и гостиниц — все это понемногу меняет настроение. Но точечных усилий мало. Нужна комплексная информационная работа: инфотуры для журналистов, работа с блогерами и лидерами мнений. Когда новый кабмин сформируется, рассчитываем на полноценную кампанию по продвижению региона».