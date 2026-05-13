Почти 80% жителей Петербурга рассматривают подработку в другой сфере

Почти 80% жителей Петербурга готовы рассматривать подработку вне своей основной профессиональной сферы. Об этом говорится в исследовании hh.ru и сервиса «Моя смена», пишет ТАСС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно опросу, 77% респондентов допускают возможность дополнительной занятости в другой области. При этом 27% участников исследования признались, что им нравится разнообразие задач, а половина опрошенных готова работать вне специальности при условии достойной оплаты.

Среди тех, кто не рассматривает такую возможность, 8% предпочитают сосредоточиться на одной сфере деятельности, а 5% согласны подрабатывать только по профессии.

Исследование показало, что возраст влияет на отношение к дополнительной занятости. Среди петербуржцев от 18 до 44 лет работать вне основной специальности готовы 81–83% опрошенных. В группе 45–54 лет показатель составляет 77%, а среди людей старше 55 лет — 65%.

Главной причиной поиска подработки остается желание увеличить доход — такой вариант выбрали 49% респондентов. Еще 30% хотят иметь дополнительные средства на личные расходы, 25% копят на крупные покупки. Кроме того, часть участников отметила удобство такого формата занятости, возможность полезно использовать свободное время, приобрести новые навыки или попробовать себя в другой профессии.

При выборе подработки жители Петербурга чаще всего обращают внимание на гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку. Также важными факторами стали близость работы к дому, возможность совмещать занятость с другими делами, быстрые выплаты и удаленный формат работы.

Матвей Николаев