В Казани подписали протокол о торговом сотрудничестве с Индонезией

На полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани подписали протокол 14-го заседания российско-индонезийской межправкомиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто обсудили взаимодействие в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и высоких технологий. Также была отмечена важность развития взаиморасчетов и гуманитарного сотрудничества.

По словам господина Мантурова, товарооборот между Россией и Индонезией за последние пять лет вырос более чем вдвое и по итогам прошлого года приблизился к 5 млрд долларов.

Анна Кайдалова