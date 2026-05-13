На Дону выявили недостоверное декларирование 682 тысячи тонн зерна в апреле

В апреле на территории Ростовской области выявили 121 недостоверную декларацию о соответствии на сельхозкультуры, выданные без необходимых процедур подтверждения качества. Общий объем недостоверно задекларированного зерна составил 682 тыс. т, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

При анализе протоколов испытаний специалисты выявили отсутствие исследований на определение остаточных количеств пестицидов. Так, в конце надзорное ведомство выявило факт недостоверного декларирования партии озимой пшеницы общим весом 76 т в Егорлыкском районе. В декларации отсутствовали протоколы испытаний.

«Данный факт свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований законодательства, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», — говорится в сообщении.

По состоянию на конец апреля Россельхознадзор вынес 121 решение о признании деклараций о соответствии недействительными.

