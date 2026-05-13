В Коми на борьбу с борщевиком будут тратить ежегодно 10 млн рублей

В Республике Коми впервые утверждена региональная программа по борьбе с борщевиком Сосновского. Как сообщили ТАСС в Минсельхозе региона, на ее реализацию планируется выделять по 10 млн рублей в год. До 2030 года специалисты намерены очистить 800 га заросших территорий — по 160 га ежегодно. В 2026 году впервые для обработки применят дроны.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в Коми насчитывается около 4 тыс. га, заросших борщевиком, из них на 1 тыс. га ранее уже проводились работы по уничтожению. Правила по предотвращению распространения опасного инвазивного растения предусматривают химическую обработку зараженных территорий. Площадь обработки с помощью дронов будет определена по результатам заключенных контрактов на проведение работ.

Кирилл Конторщиков