Казанская компания создала алгоритмы для антидроновой системы

Казанская компания «Аркодим» разработала алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга для антидроновой системы малой ПВО. Необходимые инвестиции для реализации оценили в 100–300 млн руб., сообщает ТАСС.

Предполагается, что технология позволит сократить стоимость поражения целей в тысячу раз по сравнению с классическими зенитными ракетными комплексами.

Разработчик уже провел научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и испытания лабораторного макета двухосевой турели, автоматически обнаруживающей и сопровождающей беспилотники.

Анна Кайдалова