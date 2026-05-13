Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Внуково и Домодедово были закрыты более четырех часов. За час до этого возобновил работу аэропорт Шереметьево.

За это время на подлете к Москве сбили два беспилотника. Информацию о пострадавших или повреждениях на земле мэр Сергей Собянин не уточнял.