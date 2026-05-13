Стратегическая атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземноморье

Американская подводная лодка класса Ohio, предположительно USS Alaska (SSBN-732), 12 мая прошла через Гибралтарский пролив на восток в Средиземное море, сообщает портал Itamilradar со ссылкой на данные слежения.

Как передает Gibraltar Chronicle, судно прибыло на британскую военно-морскую базу еще в воскресенье под усиленным конвоем. На время стоянки база была фактически блокирована: вокруг субмарины установили боновые заграждения и 200-метровую зону отчуждения, а охрану обеспечивали элитные подразделения морской пехоты Великобритании.

В отделе по связям с общественностью Шестого флота США подтвердили факт визита, не уточняя название лодки. Сам визит, по словам представителей ведомства, должен продемонстрировать гибкость ВМС и приверженность союзникам по НАТО.

Авторы Itamilradar отметили, что вчера в Европе приземлился самолет ВМС США E-6A Mercury, который служит воздушным командным пунктом управления ядерными силами. Этот самолет способен передавать приказы о запуске ракет на субмарины через сверхдлинноволновые каналы связи.

Одновременное развертывание этих элементов ядерной триады США может иметь стратегическое значение, особенно в периоды повышенной геополитической напряженности, пишет Itamilradar. Расширенное патрулирование в Средиземном море позволило бы подводной лодке приблизиться к нескольким стратегическим театрам военных действий, оставаясь при этом под прикрытием ВМС НАТО, подчеркивает портал.

Эрнест Филипповский