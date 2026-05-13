В Казани задержали подозреваемого в хищении 3,8 млн рублей у жителя Башкирии

Полицейские из Нефтекамска в Казани задержалb 16-летнего подростка, подозреваемого в участии в мошенничестве в качестве курьера, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В феврале этого года в дежурную часть ОМВД по Нефтекамску обратился 57-летний местный житель, который в результате мошенничества лишился 3,82 млн руб. Введенный в заблуждение неизвестными собеседниками, он снял все накопления, чтобы «спасти» деньги. Когда банкомат стал блокировать переводы и выдавать предупреждения, потерпевший сообщил «кураторам». Те отправили к нему домой курьера, который забрал около 2 млн руб. наличными. После этого мошенники убедили его продать автомобиль и перевести им вырученные деньги.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД Нефтекамска и МВД по Башкирии установили подозреваемого в соучастии в мошенничестве — 16-летнего жителя Казани.

Майя Иванова