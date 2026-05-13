Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые с конца апреля

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) рос на 0,47% — 2702 пунктов, свидетельствуют данные торгов к 8:47. Показатель превысил 2700 пунктов впервые с 29 апреля.

Лидерами роста на утренней торговой сессии стали акции «Русала» (+1,19%), «Газпрома» (+1,11%), «Ленты» (+1%), «ФосАгро» (+0,76%). Наибольшее падение продемонстрировали акции «Циана» (-0,58%), «Сбербанка» (-0,12%), Т-Технологий (-0,11%) и ЮГК (-0,1%).