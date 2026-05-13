Глава «северного» комитета красноярского заксобрания заявилась на праймериз ЕР

Председатель комитета законодательного собрания Красноярского края по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова подала заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) перед новыми выборами в региональный парламент. Ее анкета занесена в базу данных праймериз.

Госпожа Магомедова намерена баллотироваться в заксобрание в составе Талнахской региональной группы кандидатов ЕР. На предыдущих выборах в 2021 году она победила в Талнахском одномандатном округе, набрав 51,86% голосов.

В структуре заксобрания 10 комитетов, которые возглавляют единороссы. На участие в праймериз к 13 мая заявились все они, кроме председателя комитета по природным ресурсам и экологии Виталия Дроздова. Прием заявлений завершится 14 мая.

Валерий Лавский