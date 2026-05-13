В возрасте 71 года умер американский актер Дональд Гибб, известный по фильмам «Месть полудурков». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на его сына Трэвиса.

Дональд Гибб умер из-за проблем со здоровьем, другие подробности его близкие не привели. Актер скончался у себя дома в Техасе в окружении семьи.

Дональд Гибб начал актерскую карьеру в 1970-х годах. Известность пришла к артисту в 1980-х после роли студента из братства в фильме «Месть полудурков», а также в его продолжениях. На его счету более 70 ролей в кино, в том числе «Кровавый спорт» (1988 год), «Кровавый спорт 2» (1996), а также в сериалах «Квантовый скачок» (1989–1993), «Гарри и Хендерсоны» (1991–1993), «Парень познает мир» (1993–2000) и «Чудеса науки» (1994–1998).