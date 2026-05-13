В аэропорту Пскова введены временные ограничения на полеты

Росавиация 13 мая ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова. Причиной названо обеспечение безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов и следить за официальными объявлениями.

Причиной названо обеспечение безопасности полетов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Подробности о сроках действия ограничений и возможных корректировках расписания пока не приводятся. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

Кирилл Конторщиков