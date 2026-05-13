Общежитие СФУ отремонтирует красноярская компания за 319 млн рублей

В Красноярске завершилась конкурсная процедура на право заключения контракта по капитальному ремонту общежития № 19 Сибирского федерального университета (СФУ). Начальная максимальная цена контракта составляла 356,5 млн руб.

Контракт подписан с ООО «Стройсервис-2000» за 319,1 млн руб. Всего на участие в закупке поступили пять заявок, подряд достался участнику, предложившему выполнить работы за меньшую цену.

Источником финансирования выступает федеральный бюджет. По условиям технического задания подрядчик обязан до 30 марта 2027 года завершить демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также смонтировать системы отопления, водоснабжения, водоотведения и сети связи. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет.

Девятиэтажное здание общей площадью 7,9 тыс. кв. м построено в 1991 году и рассчитано на 547 студентов. Последний ремонт в общежитии проводился в 2007 году, тогда были заменены окна и фасад.

ООО «Стройсервис-2000» зарегистрировано в Красноярске в 2000 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Олегу Федоришину. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 360,7 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб. С предприятием заключен 51 контракт на общую сумму 1,8 млрд руб.

Лолита Белова