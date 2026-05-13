Бизнесмена, обвиняемого в коммерческом подкупе, отправили под домашний арест

СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в передаче коммерческого подкупа в крупном размере директору одного из предприятий Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, фигурант является фактическим руководителем предприятия, находящегося в процедуре банкротства. 29 апреля 2026 года он передал 300 тыс. руб. временному управляющему в деле о банкротстве. Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по городу Перми. После передачи коммерческого подкупа обвиняемый был задержан при поддержке бойцов Росгвардии.

По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.