В Челябинске гражданина осудили за попытку хищения 30 млн рублей у жительницы

Челябинский областной суд признал виновным уроженца Кемеровской области, курьера мошенников в покушении на мошенничество на 30 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным УФСБ, гражданин представился по телефону сотрудником правоохранительных органов в разговоре с 77-летней жительницей Челябинской области. Введя ее в заблуждение, злоумышленник склонил жертву к передаче ему 30 млн руб. Жительница сняла средства с банковского счета и передала их курьеру. После этого гражданина задержали во время операции в апреле 2025 года. В задержании участвовали сотрудники УФСБ России по региону и ГУ МВД России по области.

Виталина Ярховска