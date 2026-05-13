Швейцария намерена ограничить срок пребывания российских дипломатов

Швейцария может ограничить пребывание российских дипломатов в стране сроком в пять лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Как утверждает собеседник агентства, инициативу обсуждают в Евросоюзе (ЕС), и «швейцарцы эту идею поддерживают». По истечении срока дипломат более не сможет работать в Европе.

«Был несколько месяцев назад конкретный случай, когда человек пять лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы. Все делается вокруг этих визовых игр»,— уточняет источник.

В октябре 2025 года ЕС одобрил 19-й пакет санкций, который ограничивает передвижение российских дипломатов через безвизовую Шенгенскую зону. Дипломаты обязаны уведомлять о своем намерении посетить или проехать транзитом другое государство за сутки до прибытия. Принимающая страна имеет возможность отказать в проезде.