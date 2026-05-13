В Выборге часть фасада жилого дома рухнула на припаркованный автомобиль

В Выборге фрагменты кирпичной кладки с крыши дома №31 по бульвару Кутузова упали на припаркованный автомобиль Toyota. У иномарки разбита задняя фара. Момент падения зафиксировал видеорегистратор. По словам очевидцев, рядом находился мужчина с детьми, но они не пострадали. Управляющая компания «Энергопроект Выборг» получила заявку и начала разбирательство, сообщает 47news.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Многоквартирный дом 1940 года постройки обслуживает УК «Энергопроект Выборг». Жильцы сообщили, что ранее камни и штукатурка уже падали со здания. В диспетчерской службе управляющей компании подтвердили, что заявка о происшествии поступила, и пообещали разобраться в ситуации.

Кирилл Конторщиков