В Оренбурге назначили наказание обвиняемому в обороте свыше 500 бутылок контрафактного алкоголя

В Оренбурге суд признал виновным 55-летнего мужчину по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта алкогольной продукции без маркировки, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. и конфисковал в доход государства транспортное средство, которое использовалось для совершения преступления.

По информации надзорного ведомства, в апреле 2025 года подсудимый незаконно приобрел свыше 500 бутылок алкогольной продукции, не промаркированной специальными знаками, на сумму свыше 150 тыс. руб. Он планировал сбыть контрафактный алкоголь. На принадлежащем ему автомобиле «Лада» подсудимый перевез спиртное в гараж, где хранил его до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Руфия Кутляева