Выручка «Библио-Глобус» сократилась на рекордные 22% в 2025 году

Выручка ООО «Торговый дом “Библио-Глобус“» по РСБУ составила 320,4 млн руб. в 2025 году, что на 21,8% ниже г/г. Показатель оказался минимальным с 2020 года, пишет РБК со ссылкой на отчет компании.

Выручка «Библио-Глобуса» начала снижаться в 2023 году. Тогда показатель сократился на 16,7%, до 492,8 млн руб. В 2024 году выручка компании уменьшилась еще на 16,8%, до 410 млн руб.

До этого в компании было зафиксировано резкое падение выручки в 2020 году (на 40% — до 506,9 млн руб.). Однако в 2021 году показатель вырос на 14%, а в 2022 году – на 2,3%.

Среди причин снижения выручки в 2025 году в «Библио-Глобусе» назвали рост себестоимости книжной продукции, сокращение ассортимента книг и снижение покупательской способности населения. Также на показатель негативно повлиял «разрыв отношений с крупнейшими иностранными правообладателями и поставщиками книжной продукции из-за санкций», считают в компании.

«Библио-Глобус» открылся в 1957 году и изначально назывался «Книжный мир». Магазин расположен на Мясницкой улице в Москве. Он известен широким ассортиментом книжной продукции, а также отделами антиквариата, подарков и канцтоваров.