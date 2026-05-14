Продажа люксового авто обанкротившейся пермской инвесткомпании не состоялась

Конкурсный управляющий пермского ООО «Витус Инвестиции» сообщил об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля Lexus ES350 черного цвета 2011 года выпуска. Авто, ранее принадлежавшее должнику, было продано на торгах за 780 тыс. руб. минувшей зимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин Фото: Анатолий Зернин

Как указано в «Федресурсе», покупатель в лице ООО «Гурман Эстейт» не произвел оплату имущества в сроки, установленные договором.

ООО «Витус инвестиции» в процедуре банкротства с 2020 года. Входило в состав группы «Витус». Группа объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. В июле 2018 года Центробанк отозвал у головной компании группы — ИК «Витус» — лицензию за операции по манипулированию рынком.