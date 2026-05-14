Продажа люксового авто обанкротившейся пермской инвесткомпании не состоялась
Конкурсный управляющий пермского ООО «Витус Инвестиции» сообщил об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля Lexus ES350 черного цвета 2011 года выпуска. Авто, ранее принадлежавшее должнику, было продано на торгах за 780 тыс. руб. минувшей зимой.
Как указано в «Федресурсе», покупатель в лице ООО «Гурман Эстейт» не произвел оплату имущества в сроки, установленные договором.
ООО «Витус инвестиции» в процедуре банкротства с 2020 года. Входило в состав группы «Витус». Группа объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. В июле 2018 года Центробанк отозвал у головной компании группы — ИК «Витус» — лицензию за операции по манипулированию рынком.