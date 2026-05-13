В Прикамье бизнесмен оспаривает недействительность сделки по продаже бывшего поста ДПС «Ирень»

Индивидуальный предприниматель Александр Ильин подал апелляционную жалобу на решение о признании недействительной сделки по продаже бывшего поста ДПС «Ирень» в Суксунском районе. Информация об этом содержится в картотеке арбитража. Как следует из определения суда, жалоба подана с нарушениями, поэтому оставлена без движения. Заявителю предложено устранить ошибки в срок до 27 мая.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры и обязал ИП Александра Ильина вернуть свыше 4,9 млн руб. в федеральный бюджет в марте этого года. В рамках спора надзорный орган требовал признать недействительными торги, а также договор купли-продажи, по которому Росимущество реализовало ИП земельный участок в Суксунском округе площадью 1230 кв. м с расположенным на нем двухэтажным зданием поста ДПС «Ирень» площадью 206 кв. м на 154-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По мнению надзорного органа, ответчик приобрел выставленное на приватизацию федеральное имущество по цене гораздо ниже оценочной. При этом процедура торгов прошла с нарушениями. Позже покупатель земельного участка и здания якобы перепродал его третьему лицу.

Пост ДПС «Ирень» получил всероссийскую известность летом 2010 года. Тогда ОПГ, состоявшая из жителей Башкирии: Ильшата Шафиева, Ирека Гайнуллина, Радика Багаутдинова и Радика Хаернасова во главе с лидером Нафисом Шаймухаметовым, подошла к припаркованному около здания поста автомобилю ДПС и расстреляла из дробовика находящегося в нем старшего сержанта Андрея Коробкина. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью подозреваемых. Единственным выжившим членом банды оказался Вадим Карамов. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

