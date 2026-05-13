Росимущество заказало оценку особняка на Большой Морской перед возможными торгами

Росимущество заказало оценку рыночной стоимости Дома композиторов — особняка княгини Гагариной на Большой Морской улице, 45 в центре Санкт-Петербурга. Здание площадью около 2,5 тыс. кв. м оценено в 680,9 млн рублей с учетом НДС. По мнению экспертов, государство рассматривает возможность реализации этого объекта культурного наследия на торгах.

Как стало известно «Деловому Петербургу», отчет о рыночной стоимости подготовило в середине апреля ООО «Центр оценки "Аверс"». Оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективное использование здания — офисно-торгового назначения с включением сферы услуг.

Здание, построенное в 1740-х годах и перестроенное в 1840-х по проекту Огюста Монферрана, находится в оперативном управлении федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).

Кирилл Конторщиков