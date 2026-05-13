Компанию внесли в «черный список» после срыва ремонта в курганской больнице

Комиссия Курганского УФАС России включила ООО «Стройэнергопром» (Омск) и его директора в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал срыв капитального ремонта в Курганской областной больнице №2, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Обращение в ведомство подало медицинское учреждение. Управление ФАС России по региону установило, что компания не выполнила обязательства по контракту стоимостью 15 млн руб. Подрядчик не закончил работы в срок и не устранил замечания, и заказчик решил в одностороннем порядке разорвать договор. На заседании комиссии представителей организации не было, они не передали письменных пояснений. Антимонопольный орган сделал вывод, что поставщик не предпринял необходимых мер для выполнения работ. Компания и ее директор на два года добавлены в «черный список».

Виталина Ярховска