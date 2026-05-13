Компания Google анонсировала новую линейку ноутбуков под названием Googlebooks. В них будет встроенный искусственный интеллект Gemini, а отличительной особенностью станет бесшовная связь с экосистемой Android.

Пользователи смогут «транслировать» мобильные приложения прямо на экран ноутбука, работая в них без переключения между гаджетами. Также будет реализована функция Quick Access, которая позволяет открывать и использовать файлы с телефона через файловый менеджер ноутбука без необходимости их пересылки. В гаджет будет встроен Magic Pointer («Магический указатель») — «умный» курсор, который при наведении на объекты выдает контекстные подсказки с помощью ИИ.

Полноценный запуск платформы состоится этой осенью, когда в продажу поступят первые устройства от партнеров-вендоров: Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Стоимость пока что не называется.