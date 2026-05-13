Медицинский форум с экспертами из Китая и Индии стартовал в Петербурге

С 13 по 15 мая 2026 года в НМИЦ имени В.А. Алмазова проходит IX Петербургский медицинский инновационный форум с международным участием. В программе — лекции ведущих врачей из России, Китая, Индии и стран СНГ, научные симпозиумы и школы для практикующих врачей. Центральным событием станет подписание соглашения о сотрудничестве между центром Алмазова и фармацевтической компанией «Промомед», сообщает ТАСС.

Тематика форума охватывает информационные технологии и искусственный интеллект в медицине, персонализированную медицину, инновации в области лекарственных подходов, приборов и устройств, новые тренды в роботической хирургии и нейронауках. Эксперты также примут участие в обучающих семинарах и клинических разборах.

В дни форума будет работать выставка передовых разработок от ведущих вузов и медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

