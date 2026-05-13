На сельхозпредприятии в Кузбассе выявлены случаи нодулярного дерматита скота

На одном из животноводческих предприятий Кемеровской области у крупного рогатого скота (КРС) выявлены случаи нодулярного дерматита. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Кузбасса Сергей Лысенко.

«Проводится мониторинг для определения очагов заболевания и их дальнейшего купирования. Работы проводятся в соответствии с регламентом ветеринарной службы. Принято решение об обследовании животных в близлежащих населенных пунктах. Это позволит сохранить поголовье скота в личных и фермерских хозяйствах»,— добавил он.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», с 13 мая в двух округах соседнего Красноярского края в связи с заболеванием скота в Кемеровской области введен режим повышенной готовности.

Нодулярный дерматит — вирусное высококонтагиозное (с высокой степенью заразности) заболевание КРС. Его симптомами у животных являются лихорадка, поражение глаз и слизистых оболочек органов дыхания и др. По данным ветеринарных справочников, летальность КРС при нодулярном дерматите не превышает 10%.

Валерий Лавский