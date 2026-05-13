Короткое замыкание могло стать причиной пожара у «Кремля в Измайлово» в Москве

Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в здании на Вернисажной улице на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, в здании были выявлены нарушения пожарной безопасности. Его собственник должен был устранить нарушения до сентября.

Пожар начался ночью 13 марта в помещении для игры в квест «Дьявольский кинотеатр», писала Baza. Огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м, после чего обрушилась кровля здания. По информации МЧС, пострадавших нет. Из огня спасли пятерых человек.

Загорелось здание по адресу Вернисажная, 6. Внутри также находятся автосервисы и спортивная школа. Рядом — музей «Бункер Сталина», стадион «Измайлово» и культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово».