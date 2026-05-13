В Вологодской области объявлен режим беспилотной опасности

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность». Информация поступила от Министерства обороны РФ, написал глава региона в Telegram. Жителей призывают сохранять бдительность.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, не приближаться к обломкам беспилотных аппаратов в случае их обнаружения и незамедлительно сообщать о находках по номеру 112.

Кирилл Конторщиков