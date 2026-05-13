Назначены зампреды краевого и арбитражного судов Прикамья

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителей председателей судов и судей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из указа, подписанного главой государства 12 мая, заместителем председателя Пермского краевого суда назначена Оксана Кориновская, ранее работавшая судьей Свердловского областного суда. На должность заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края переназначен Сергей Торопицин. Судьями Пермского краевого суда назначены Игорь Денисов и Антон Тарасов.