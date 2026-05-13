Обломки БПЛА обнаружили рядом с двумя объектами в Ростове-на-Дону

Обломки беспилотников обнаружили вблизи двух объектов — коммерческого и административного — в Первомайском районе в Ростове. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

В результате падения дронов погибших и пострадавших нет, однако повреждения получили бытовые коммуникации. Возгораний не зафиксировали. В настоящий момент в Ростовской области ракетная и беспилотная опасность сняты, отметил глава региона.

