Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за опасности налета БПЛА

Школы и техникумы Чувашии перевели на дистанционное обучение из-за объявленной беспилотной опасности. Об этом сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.

По словам главы Минобразования республики, удаленно будут учиться школьники первой и второй смен. Ведомство также рекомендовало вузам Чувашии перевести студентов на дистанционное обучение. Кроме того, родителям воспитанников детских садов рекомендовали оставить детей дома.

Режим беспилотной опасности в Чувашии объявили около 3:00 мск 13 мая. Глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан по возможности не выходить на улицу и ограничить передвижение по городу до отбоя тревоги.