Пермской службе такси запретили работать в Тюменской области

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю проконтролировали прекращение деятельности в Тобольске Тюменской области агрегатора пассажирских перевозок, зарегистрированного в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в суд с требованием запретить осуществлять деятельность по перевозке пассажиров обратилась прокуратура, указав, что у компании не было лицензии на перевозку пассажиров в легковых автомобилях. При этом представители фирмы отрицали факт того, что являются службой такси, и настаивали на том, что всего лишь предоставляют информационные услуги по поиску попутчиков для совместных поездок.

В ходе рассмотрения гражданского иска было установлено, что ответчик фактически осуществляет функции диспетчерской службы: принимает заявки на перевозки от граждан, формирует из них базу данных и предоставляет фрахтовщикам доступ к этой информации. Также было доказано, что своей деятельностью компания создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. В подтверждение этого прокуратура представила данные о том, что в Магаданской области водители, пользующиеся услугами этого же агрегатора, за 2022–2023 годы совершили 76 ДТП, в которых погибли два человека, а еще 11 получили травмы.

В итоге суд признал деятельность пермского агрегатора незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем. Компании было запрещено функционировать на территории Тюменской области. Исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. После уведомления руководства организации-должника о возбуждении исполнительного производства директору также разъяснили, что игнорирование решения суда может закончиться для него уголовной ответственностью. Но компания медлила с прекращением работы. Тогда пристав взыскал с собственника мобильного приложения исполнительский сбор в размере 100 тыс. руб. Санкция способствовала тому, что услуги агрегатора стали недоступны для водителей такси в Тюменской области.