Троичанина будут судить за хранение и продажу табака и алкоголя без акциза

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Троицка. Его обвиняют в хранении немаркированных табачных и алкогольных изделий на 32 млн руб. и их продаже (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным следствия, 36-летний житель Троицка реализовывал безакцизную продукцию на территории города по предварительным звонкам покупателей. В его личном доме и гараже нашли 250 тыс. пачек сигарет и 150 бутылок алкоголя на общую сумму 32 млн руб. Продукцию изъяли.

Материалы уголовного дела направлены в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска