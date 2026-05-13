Дело о халатности завели после просьбы жителей открыть детсад в «Белом хуторе»

Следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Причиной стали жалобы жителей микрорайона «Белый хутор» на затянувшееся открытие детского сада, сообщает пресс-служба госоргана.

Обращение к СКР появилось в социальных сетях. По информации горожан, учреждение должны были открыть в ноябре 2025 года, но этого до сих пор не произошло. Сотни семей вынуждены возить детей в отдаленные садики, некоторые вовсе отказались от посещения учреждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

Виталина Ярховска