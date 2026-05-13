Сербия впервые проводит учения с НАТО

В Республике Сербия впервые проходят совместные учения «НАТО—Сербия». В них принимают участие около 600 военнослужащих сербской армии и вооруженных сил Италии, Румынии и Турции, а также Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории.

Как сообщает Минобороны Сербии, учения продляться до 23 мая. Планируется отработать тактику, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, таких как обеспечение безопасности военной базы, работа на контрольно-пропускных пунктах, контроль массовых скоплений людей и городские бои.

Уточняется, что учения проводятся на основании решения правительства Сербии как часть сотрудничества с НАТО по программе «Партнерство во имя мира». «Участие в международных учениях повышает возможности командования и подразделений Вооруженных сил Сербии по выполнению широкого круга задач, включая участие в миротворческих операциях, и одновременно подтверждает приверженность Сербии сотрудничеству со всеми партнерами и сохранению мира и стабильности»,— заявлено в сообщении.

Влад Никифоров