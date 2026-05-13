В Дагестане озимые культуры засеяли на площади более 80 тысяч га

В Дагестане завершили сев озимых зерновых культур на площади 80,1 тыс. га или 82% от запланированных объемов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на начало мая, состояние 49 тыс. га посевов озимых оценивается как «хорошее», как «удовлетворительное» оценили культуры на 24 тыс. га, «неудовлетворительное» – 4,9 тыс. га. Отмечается, что на площади 2,2 тыс. га посевы озимых погибли, аграрии планируют провести пересев.

В целом по Дагестану прогноз посевной площади в 2026 году составляет почти 354 тыс. га, в том числе яровых культур – 225 тыс. га, озимых зерновых культур под урожай текущего года – 80,1 тыс. га и многолетних трав посева прошлых лет – 48,7 тыс. га. Сейчас в регионе вспахали около 150 тыс. га и посеяно всего 77,7 тыс. га, в том числе яровых зерновых колосовых – 15,7 тыс. га, кукурузы – 2,4 тыс. га, риса – 0,04 тыс. га, многолетних трав – 22,5 тыс. га, однолетних трав – 17,8 тыс. га, овощей – 8,2 тыс. га, картофеля – 6,3 тыс. га.

«При получении субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур при отсутствии договоров страхования посевов применяется уменьшающий коэффициент «0,5», а по такому виду субсидий, как возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства и на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы, в РД сельскохозяйственное страхование посевов является обязательным»,

— приводят в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова.

