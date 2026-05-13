В двух красноярских округах ввели особый режим из-за пастереллеза в Кузбассе

Режим повышенной готовности введен на территории двух муниципальных округов Красноярского края — Боготольского и Шарыповского. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Алексей Медведев.

По данным краевого кабмина, основанием для принятого решения стала вспышка 7 мая заболевания скота пастереллезом в соседней Кемеровской области. Режим повышенной готовности призван предотвратить ввоз инфицированных животных и продукции животного происхождения в Красноярский край.

«В рамках режима организован круглосуточный ветеринарный пост на трассе Р255 “Сибирь”. Специалисты будут осматривать животных и проверять ветеринарные сопроводительные документы. При подозрении на заболевание проведут клинический осмотр, отбор проб и эпизоотологическое расследование. При выявлении нарушений движение груза пресекут, продукцию вернут в место отправления»,— предупредили в правительстве края.

Официального сообщения о вспышке заболевания в Кузбассе не было.

Валерий Лавский