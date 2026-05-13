За благоустройство общественных зон проголосовали свыше 50 тыс. тюменцев

В Тюменской области в выборах за проекты благоустройства общественных зон приняли участие уже более 50 тыс. жителей, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За шесть лет по всем программам в регионе было обновлено 850 дворов и общественных территорий. «Например, парк им. Константина Лагунова, который открылся в Тюмени в ноябре 2024 года, сразу стал любимым местом для отдыха. Как и сквер Выпускников в Тобольске. На его месте когда-то была неухоженная территория, а теперь — батуты, памп-трек, качели, дорожки для прогулок — все для активного времяпрепровождения»,— отметил господин Моор.

В голосовании этого года на благоустройство при федеральном финансировании рассчитывают площадь Солнца и сквер Сибирских кошек в Тюмени, набережная рек Курдюмка и Слесарка в Тобольске, а в Ишиме — дворы дома №76 по ул. Республики и дома №11 по ул. Корушина.

Выборы общественных территорий начались 21 апреля — они завершатся 12 июня. Оставить свои голоса за понравившиеся объекты для обновления тюменцы могут на портале «Госуслуги» или через чат-бот в мессенджере Max.

Ирина Пичурина