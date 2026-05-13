Аэропорты Внуково и Домодедово временно закрыли

Московские аэропорты Внуково и Домодедово приостановили обслуживание рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

С чем именно связаны ограничения, в авиационном агентстве не сообщили. Обычно такие меры вводят из-за угрозы налета беспилотников.

Ночью власти нескольких российских регионов объявляли об угрозе атаки БПЛА. Среди них Ярославская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Рязанская области, а также Мордовия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и другие.