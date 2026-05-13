Сотрудники ФСБ задержали двоих полицейских во Владивостоке за взятки

Двоих старших участковых уполномоченных отдела полиции УМВД по Владивостоку обвинили в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление СКР по Приморью. Полицейские были задержаны оперативниками регионального УФСБ.

Следствие считает, что фигуранты брали взятки от иностранцев. Один получил не менее 90 тыс. руб., второй — не менее 60 тыс., сообщается в пресс-релизе. Преступления совершались с начала июня по сентябрь 2023 года. В УМВД региона уточнили, что полицейским инкриминируется получение взяток за составление документов, позволяющим иностранным гражданам легализовать их нахождение на территории России.

«Руководством УМВД России по городу Владивостоку по данному факту назначена служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в полиции. Там добавили, что задержанные участковые

«отстранены от выполнения служебных обязанностей».

Алексей Чернышев, Владивосток