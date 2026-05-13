Разведка Франции заявила о росте незаконных проникновений на военные предприятия

Число незаконных проникновений людей и беспилотников на оборонные предприятия Франции выросло до 24% в 2025 году, сообщили в Директорате безопасности обороны страны (DRSD). Год назад рост составлял 18%, передает BFMTV.

Согласно отчету контрразведывательной службы, целями атак стали промышленные площадки и лаборатории оборонного сектора. По данным ведомства, иногда проникновения заканчивались кражей компьютерной техники, станков и стратегического сырья для военного производства. Оборонные структуры также сталкиваются с поджогами энергетической инфраструктуры и вандализмом.

Кроме того, разведка отмечает участившиеся случаи шпионажа — фото- и видеосъемки режимных объектов. В конце 2025 года также произошел резкий рост числа пролетов дронов, отмечает ведомство.

Как отметили в DRSD, точно сказать, что стоит за подобными действиями, сложно. Эксперты связывают происходящее с гибридной войной, в которой подозревают Россию, а также ультралевые группировки, протестующие против оборонных компаний из-за израильско-палестинского конфликта.