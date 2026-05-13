Власти назвали сроки устранения разлива нефти на Сахалине

Ликвидация разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области займет от трех до пяти дней, сообщила пресс-служба администрации региона.

Сейчас на месте разлива в Ногликском районе работают 16 человек и 5 единиц техники от Независимой нефтегазовой компании (ННК) и компании «Экоспас». Также прибыли сотрудники Росприроднадзора.

По данным областного правительства, угрозы загрязнения местного озера Катангли нет. Для предотвращения распространения нефти установили боновые заграждения.

О разливе нефти в поселке стало изветно вчера. По информации ННК, это естественный выход нефти на земную поверхность. Точная площадь загрязнения не сообщается.