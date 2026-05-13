Российский книжный союз (РКС) обновил список книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих обязательной маркировке. В перечень вошли более 100 книг, среди которых «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня» Юваля Ноя Харари.

Как сообщает ТАСС, кроме книг Юваля Ноя Харари в список попали:

«Вот что вы упускаете или Видеть мир как художник» и «Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси» Уильяма Гомпертца;

«Homo Bonus. Обнадеживающая история человечества» Рутгера Брегмана;

«ЗвукКнигу «Sapiens. Краткая история человечества» обязали маркировать в Россиии цвета. Жизни Василия Кандинского» Ольги Павловой.

Сейчас в отраслевой перечень РКС включено более 1,1 тыс. произведений. В него вошли книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Эриха Марии Ремарка.

Согласно вступившим в силу 1 марта 2026 года поправкам, все литературные произведения, изданные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны иметь специальную маркировку: изображение восклицательного знака и надпись о вреде употребления.