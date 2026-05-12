Наталья Зубаревич отметила необычный рост строительства в Свердловской области

Экономист и специалист по региональному развитию Наталья Зубаревич обратила внимание на необычную динамику жилищного строительства в Свердловской области. На фоне падения общего объема ввода жилья по стране на 6% по итогам 2025 года показатели региона в 2026 году выросли почти на треть, рассказала эксперт в ходе выступления на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Зубаревич

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Наталья Зубаревич

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Зубаревич, рынок недвижимости по-прежнему лихорадит: сильнее всего просадка затронула крупные городские агломерации, а застройщики массово переносили сроки сдачи домов из-за падения спроса. На этом фоне Свердловская область в прошлом году демонстрировала «умеренный рост».

Эксперт предположила, что рост в 30% обусловлен техническим переносом объемов: то, что не удалось сдать в 2025 году, перешло на первый квартал 2026 года. В зале подтвердили это предположение.

При этом местный рынок жилья эксперт назвала честным. По ее словам, в Свердловской области нет практики приписок и необоснованной легализации объемов, а рынок остается живым.

«Будем смотреть, как он будет адаптироваться к этим горкам. Посмотрим, как долго удастся играть в рассрочку, потому что это влияет на наполнение эскроу-счетов»,— сказала она.