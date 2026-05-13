Bild: Mercedes-Benz продал все салоны в Берлине

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все салоны в Берлине канадскому предпринимателю, главе Alpha Auto Group Кулдипу Биллану. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Продажа затронет семь берлинских филиалов (включая центральный автосалон Mercedes-Welt на Зальцуфер в Берлине) и 1,5 тысячи сотрудников. Всего Mercedes-Benz планирует продать 82 филиала по всей стране, что затронет около 8 тыс. человек.

Сотрудники уже начали получать уведомления о смене собственника по электронной почте. Работникам предлагают выбрать выходное пособие в размере около €30 тыс. либо гарантию сохранения рабочего места на один год. По истечении этого периода контракты с Mercedes-Benz будут расторгнуты, а новые условия работы могут измениться.

Продажа автосалонов стала частью проекта реструктуризации «Продажи будущего», по которому компания отказывается от традиционных дилерских центров в пользу более централизованного управления и цифровизации.

Холдинг Кулдипа Биллана владеет более 150 дилерскими центрами в США, Канаде и Европе. Компания сотрудничает с Audi, BMW, Toyota, Ford и другими брендами автомобилей.