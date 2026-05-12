Жара, небольшие дожди и сильный ветер будут в Астраханской области 13 мая

В среду, 13 мая, в Астраханской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный: ночью 7–12 м/с, днем его скорость вырастет до 9–14 м/с, а порывы могут достигать 15–18 м/с, сообщили в МЧС со ссылкой на прогноз астраханского ЦГМС.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем потеплеет до +23…+28°С. В Астрахани тоже ожидается переменная облачность, однако ночью существенных осадков не предвидится. Утром и днем возможен небольшой дождь. Температура в областном центре ночью +16…+18°С, днем +24…+26°С.

Метеорологи предупреждают, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс ожидается в Астрахани, ЗАТО Знаменск, Ахтубинском, Черноярском, Красноярском, Икрянинском, Камызякском, Наримановском и Приволжском районах. На остальной территории региона предполагают третий класс пожароопасности.

