Дожди пройдут в Пензенской области 13 мая

Переменная облачность сохранится в Пензенской области в среду, 13 мая. Согласно прогнозу Приволжского УГМС, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Температурный фон в ночные часы составит +9…+14°С. Днем воздух прогреется до +17…+22°С. К ночи на четверг столбики термометров опустятся до +8…+13°С, при этом осадки не прекратятся.

Ожидается юго-восточный ветер. На протяжении суток его скорость будет колебаться в пределах 8–13 м/с.

Нина Шевченко